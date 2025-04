China niet langer welkom als investeerder in Britse staalsector

LONDEN (ANP/RTR) - China is niet langer welkom in de Britse staalsector nadat de regering zaterdag noodwetgeving moest doorvoeren om British Steel te redden, verklaarde economieminister Jonathan Reynolds zondag. De weigering van het Chinese Jingye, sinds 2020 eigenaar van British Steel, om honderden miljoenen aan steun te accepteren, liet de regering volgens hem geen andere keus dan in te grijpen.

Recent werd bekend dat British Steel zich opmaakte om de laatste hoogovens van het Verenigd Koninkrijk te sluiten, waardoor duizenden banen verloren dreigden te gaan. De overheid en het bedrijf werden het niet eens over een plan om over te schakelen op groenere staalproductie.

Eerdere Britse regeringen zijn volgens de minister "naïef" geweest door Chinese bedrijven toe te laten. "Je moet duidelijk zijn over in welke sectoren we kunnen samenwerken en investeren, en in welke sectoren dat simpelweg niet kan." In bijvoorbeeld de auto-industrie heeft hij geen probleem met Chinese inmenging.