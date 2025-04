Onderhandelingen over voorjaarsnota vlotten nog niet

DEN HAAG (ANP) - De coalitiepartijen en het kabinet zijn het nog steeds niet eens over de financiële ruimte die er is voor extra uitgaven in de voorjaarsnota. Zondag verlieten de fractieleiders van PVV, VVD, NSC en BBB en hun secondanten het ministerie van Financiën na vijf uur overleg met minister Eelco Heinen (VVD). Het gaat moeizaam, aldus een ingewijde.

De tijd begint te dringen. Het is de bedoeling om de onderhandelingen woensdag afgerond te hebben, zodat de voorjaarsnota (een tussentijdse bijstelling van de lopende begroting) donderdag in de ministerraad kan worden besproken. Maandagochtend gaan de gesprekken op het ministerie verder.

Er ontbrak zondag nog informatie, aldus een bron. Heinen zegt steeds geen extra uitgaven te willen bekostigen door de staatsschuld te laten oplopen of door belastingverhoging. Naast de wensen van de coalitiepartijen zijn er ook nog tegenvallers en moeten ze nog 1,3 miljard euro vinden om de btw-verhoging op boeken en cultuur terug te draaien.