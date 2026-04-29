China noemt EU-wetsvoorstel voor 'Made in Europe' discriminerend

BRUSSEL (ANP/RTR/AFP) - China wil dat een EU-wetsvoorstel om voor bepaalde industrieën meer in Europa te kopen, wordt aangepast. Volgens het ministerie van Handel is het wetsvoorstel discriminerend en in overtreding met internationale handelsregels.

Het gaat om een 'Made in Europe'-verplichting, waarbij publiek geld voor elektrische auto's en duurzame technologie bij voorkeur binnen Europa wordt besteed. Het wetsvoorstel is juist bedoeld zodat Europese bedrijven kunnen blijven concurreren met goedkopere alternatieven uit China. De Chinese producten zijn vaak goedkoper vanwege onder meer staatssteun.

"Als de EU doorzet met de wetgeving en daarmee de belangen van Chinese bedrijven schaadt, zal China geen andere keuze hebben dan tegenmaatregelen te nemen", zei het Chinese handelsministerie maandag.

Een woordvoerder van de Europese Commissie wees de Chinese kritiek eerder deze week van de hand. Hij stelde dat Brussel er alles aan doet om de verplichtingen van de Wereldhandelsorganisatie na te komen.