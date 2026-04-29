China noemt EU-wetsvoorstel voor 'Made in Europe' discriminerend

door anp
woensdag, 29 april 2026 om 17:12
BRUSSEL (ANP/RTR/AFP) - China wil dat een EU-wetsvoorstel om voor bepaalde industrieën meer in Europa te kopen, wordt aangepast. Volgens het ministerie van Handel is het wetsvoorstel discriminerend en in overtreding met internationale handelsregels.
Het gaat om een 'Made in Europe'-verplichting, waarbij publiek geld voor elektrische auto's en duurzame technologie bij voorkeur binnen Europa wordt besteed. Het wetsvoorstel is juist bedoeld zodat Europese bedrijven kunnen blijven concurreren met goedkopere alternatieven uit China. De Chinese producten zijn vaak goedkoper vanwege onder meer staatssteun.
"Als de EU doorzet met de wetgeving en daarmee de belangen van Chinese bedrijven schaadt, zal China geen andere keuze hebben dan tegenmaatregelen te nemen", zei het Chinese handelsministerie maandag.
Een woordvoerder van de Europese Commissie wees de Chinese kritiek eerder deze week van de hand. Hij stelde dat Brussel er alles aan doet om de verplichtingen van de Wereldhandelsorganisatie na te komen.
shutterstock 2520032079

2 vragen die je als sollicitant tijdens een sollicitatiegesprek moet stellen

Scherm­afbeelding 2026-04-29 om 06.11.19

Veel spaarders laten gratis geld liggen: bij deze banken krijg je nu ruim twee keer zoveel rente

gandr-collage

We staren naar Trump, maar het echte gevaar voor Europa groeit in Berlijn

ANP-554945117

Filmhit The Drama leert ons iets over hoe je je relatie gezond houdt

jetten en oud minister kamp ruzien over liberale fractie ep1705838214

D66 gekelderd in peiling: vertrouwen in kabinet-Jetten brokkelt razendsnel af

king-charles-vance-congress-lc-260428-dff5ed

Koning Charles spreekt moedig waar Europese leiders zwijgen en Rutte slijmt

