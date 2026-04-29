Oud-winnaar Carapaz mist Ronde van Italië door blessure

door anp
woensdag, 29 april 2026 om 17:04
ZÜRICH (ANP) - De Ecuadoriaanse wielrenner Richard Carapaz (32) mist de Ronde van Italië omdat hij onvoldoende hersteld is van een blessure. Dat meldt zijn ploeg EF Education - EasyPost woensdag. De Ronde van Italië begint op 8 mei. Carapaz gaat zich voorbereiden op de Ronde van Frankrijk, die 4 juli van start gaat.
De Ecuadoriaan onderging na de Ronde van Catalonië een operatie aan een cyste in zijn perineum, het huidgebied tussen de anus en het scrotum. Volgens zijn ploeg is Carapaz volledig hersteld van de operatie en zit hij weer op de fiets, maar heeft hij onvoldoende kunnen trainen voor de Giro.
Carapaz won de Ronde van Italië in 2019 en schreef in totaal vier etappes in de eerste grote ronde van het jaar op zijn naam. In 2021 werd hij olympisch kampioen op de wegwedstrijd in Tokio.
