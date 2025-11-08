ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

China onderzoekt mogelijkheden diepzeemijnbouw bij Cookeilanden

Economie
door anp
zaterdag, 08 november 2025 om 14:44
anp081125098 1
AVARUA (ANP/AFP) - Een Chinees onderzoeksschip meerde zaterdag aan bij de Cookeilanden om de mogelijkheden voor diepzeemijnbouw bij de archipel in de Grote Oceaan te onderzoeken. Dit betreft een opkomende industrie die zowel China als de Verenigde Staten steeds meer interesseert.
De eilanden sloten eerder dit jaar al een omstreden samenwerkingsdeal voor diepzeemijnbouw met China. Grote delen van de zeebodem in het gebied zijn bedekt met rotsen met zeldzame aardmetalen en kritieke mineralen zoals kobalt en nikkel. Die materialen zijn zeer gewild voor oplaadbare batterijen en geavanceerde militaire technologie.
"Ons team neemt actief deel aan alle activiteiten", verklaarde een woordvoerder van de lokale Seabed Minerals Authority over het Chinese bezoek. Dit omvat het in kaart brengen van de zeebodem met sonarapparatuur en het verzamelen van sedimentmonsters.
Eerder was er ook een Amerikaanse onderzoeksexpeditie. Critici vrezen echter dat diepzeemijnbouw het zeeleven in gevaar kan brengen.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2590737901

Ex-dieven onthullen: zo zien zij dat jouw huis een makkelijk doelwit is

shutterstock_2683546359

Rust in je portemonnee: Tien direct toepasbare bespaartips voor iedereen

gandr-collage (27)

De comeback van vergeten technologie: waarom faxen in Japan weer hip zijn

anp071125178 1

Dankzij Dilan zit het al vast. Verkenner Koolmees ziet voor kerst geen nieuw kabinet op bordes

170599377_m

Semaglutide in pilvorm werkt verbluffend goed: mensen verliezen een achtste van hun gewicht

shutterstock_646729540

Vroeger heette het een dutje, nu is het hip: helpt een powernap echt?

Loading