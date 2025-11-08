China onderzoekt mogelijkheden diepzeemijnbouw bij Cookeilanden

AVARUA (ANP/AFP) - Een Chinees onderzoeksschip meerde zaterdag aan bij de Cookeilanden om de mogelijkheden voor diepzeemijnbouw bij de archipel in de Grote Oceaan te onderzoeken. Dit betreft een opkomende industrie die zowel China als de Verenigde Staten steeds meer interesseert.

De eilanden sloten eerder dit jaar al een omstreden samenwerkingsdeal voor diepzeemijnbouw met China. Grote delen van de zeebodem in het gebied zijn bedekt met rotsen met zeldzame aardmetalen en kritieke mineralen zoals kobalt en nikkel. Die materialen zijn zeer gewild voor oplaadbare batterijen en geavanceerde militaire technologie.

"Ons team neemt actief deel aan alle activiteiten", verklaarde een woordvoerder van de lokale Seabed Minerals Authority over het Chinese bezoek. Dit omvat het in kaart brengen van de zeebodem met sonarapparatuur en het verzamelen van sedimentmonsters.

Eerder was er ook een Amerikaanse onderzoeksexpeditie. Critici vrezen echter dat diepzeemijnbouw het zeeleven in gevaar kan brengen.