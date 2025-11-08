ECONOMIE
Grote betoging in Keulen voor vrijlating PKK-leider Ocalan

Samenleving
door anp
zaterdag, 08 november 2025 om 15:07
KEULEN (ANP/DPA) - Duizenden Koerden hebben in het centrum van Keulen betoogd voor de vrijlating van de leider van de Koerdische Arbeiderspartij (PKK), Abdullah Ocalan. Die zit sinds 1999 vast op een Turks eiland in de Zee van Marmara. Volgens de Keulse politie zijn er "duizenden demonstranten" op de been geweest. Organisatoren hadden volgens de politie een demonstratie van 15.000 mensen aangemeld.
Volgens betogers is het nu tijd voor de vrijlating van Ocalan, mede omdat er een toenadering is tussen Koerdische politici en pro-Koerdische partijen enerzijds en de regering van de Turkse president Erdogan anderzijds.
De extreemlinkse Ocalan stichtte de PKK als basis voor strijd voor Koerdische rechten, zelfbestuur of onafhankelijkheid in Turkije. In de jaren tachtig werd het een terroristische strijdgroep en staat de PKK als zodanig te boek in Turkije, de Europese Unie en de VS. Ocalan heeft in gevangenschap de PKK voor opgeheven verklaard.
