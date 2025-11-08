Toerisme naar Cuba zakt onder druk van economische problemen

HAVANA (ANP/BLOOMBERG) - Het internationale toerisme naar Cuba zakt in onder druk van de economische problemen in het land. Het communistische eiland lijkt dit jaar op weg naar het laagste bezoekersaantal sinds de coronapandemie.

Cuba ontving in de eerste negen maanden van het jaar 1,4 miljoen buitenlandse gasten. Dat is 20 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar, volgens het nationale statistiekbureau.

In het laatste kwartaal trekt het toerisme meestal wel wat aan, maar het is onwaarschijnlijk dat het eiland het totaal van 2,2 miljoen van vorig jaar zal evenaren. Dat was al het slechtste resultaat in twee decennia, afgezien van de lockdowns tijdens de coronaperiode tussen 2020 en 2022.

De toerismesector van Cuba, ooit een belangrijke economische motor, is zwaar getroffen door een combinatie van stroomuitval, tekorten aan voedsel en basisgoederen, wereldwijde onrust en Amerikaanse economische sancties. Op het hoogtepunt in 2018 ontving het eiland nog 4,7 miljoen buitenlandse bezoekers.