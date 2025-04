China roept VS op te stoppen met importheffingen

BEIJING (ANP/AFP) - China heeft de Verenigde Staten opgeroepen om zijn wederkerige importheffingen "volledig af te schaffen" nadat Washington vrijstellingen aankondigde voor consumentenelektronica en essentiële chipapparatuur. "We dringen er bij de VS op aan een grote stap te zetten om hun fouten te corrigeren, de onjuiste praktijk van 'wederkerige tarieven' volledig af te schaffen en terug te keren naar het juiste pad van wederzijds respect", zei een woordvoerder van het ministerie van Handel zondag in een verklaring.

Volgens de Amerikaanse douane zijn smartphones, laptops, geheugenchips en andere producten uitgesloten van de wereldwijde heffingen die president Donald Trump heeft ingesteld. China vindt de vrijstellingen een "kleine stap" en is "de impact" van het besluit nog aan het bekijken. De vrijstellingen helpen vooral Amerikaanse techbedrijven zoals Nvidia, Dell en Apple. Voor de meeste Chinese goederen hanteert de Amerikaanse overheid nog steeds een heffing van 145 procent.