Luijten twijfelt over toekomst als marathonloopster

ROTTERDAM (ANP) - Anne Luijten twijfelt over haar toekomst op de marathon. De opnieuw snelste Nederlandse vrouw in Rotterdam vond haar vijfde optreden zondag in de grootste marathon van Nederland weer zo zwaar, dat er allerlei gedachten door haar hoofd gingen. "Het blijft een verschrikkelijk roteind, wil ik wel nog een keer door die laatste kilometers?", vroeg de 31-jarige Arnhemse zich af tijdens de persconferentie.

Bij die twijfels speelt haar wens voor het starten van een gezin mee. "Tijdens zo'n wedstrijd denk je aan van alles, maar daar hebben mijn man en ik nog geen definitieve beslissing over genomen. Maar ik ga er niet mee wachten tot mijn 36e", zei Luijten, afgelopen zomer vijftigste in de olympische marathon in Parijs.

Eerst was de bedoeling dat Luijten in ieder geval dit najaar nog het WK in Tokio of de marathon van Amsterdam zou lopen. Dat is nu onzeker. "Daar ga ik geen beslissing over nemen in de emotie."

Luijten was op de dertiende plek de beste Nederlandse (2.31.27).