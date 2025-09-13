ECONOMIE
China start onderzoeken naar chipsector VS, vlak voor overleg

Economie
door anp
zaterdag, 13 september 2025 om 17:36
anp130925115 1
BEIJING (ANP/RTR/BLOOMBERG) - China heeft twee onderzoeken ingesteld naar de Amerikaanse chipsector. Het ministerie van Handel maakte dat bekend voorafgaand aan geplande handelsbesprekingen tussen beide landen.
Het ministerie verklaarde dat de VS de afgelopen jaren een reeks beperkingen had opgelegd aan China in de chipsector, waaronder exportcontroles. In het eerste onderzoek wil Beijing nagaan of Washington Chinese bedrijven heeft gediscrimineerd bij de handel in chips.
Het tweede onderzoek richt zich op de vermeende dumping van bepaalde Amerikaanse analoge chips die worden gebruikt in apparaten als gehoorapparaten, wifirouters en temperatuursensoren.
Het handelsministerie spreekt van "protectionistische praktijken" die erop gericht zijn om de Chinese industrie te onderdrukken. Vanaf zondag voeren delegaties uit China en de VS enkele dagen een handelsoverleg in Madrid.
