Eindzege Vuelta kan Vingegaard na ritzege amper nog ontgaan

PUERTO DE NAVACERRADA (ANP) - Jonas Vingegaard heeft de eindzege in de Vuelta bijna binnen. De Deen van Visma - Lease a Bike won de voorlaatste etappe, een zware bergrit van Robledo de Chavela naar skioord Puerto de Navacerrada. Vingegaard vergrootte daarmee zijn voorsprong op zijn enig overgebleven rivaal João Almeida tot boven de minuut. In de slotetappe naar Madrid komt zijn leidende positie normaal gesproken niet meer in gevaar.

De finish van de rit lag op de Bola del Mundo. Vingegaard ging er anderhalve kilometer voor de finish vandoor. Achter hem passeerde de Amerikaan Sepp Kuss als tweede de finish, voor de Australiër Jai Hindley. De Portugees Almeida werd vijfde.

Zondag volgt de slotetappe met een aantal lokale ronden in Madrid.