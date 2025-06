China verlengt onderzoek naar dumping varkensvlees uit EU

BEIJING (ANP/RTR/AFP) - China verlengt het onderzoek naar geïmporteerd varkensvlees uit de Europese Unie met zes maanden. Beijing verdenkt Europese vleesverwerkers van dumping, het tegen een kunstmatig lage prijs verkopen van varkensvleesproducten op de Chinese markt, en startte in juni vorig jaar een onderzoek.

Dat onderzoek zou deze maand worden afgerond, maar is vanwege de "complexiteit" van de zaak verlengd tot 16 december, meldt het Chinese ministerie van Handel in een verklaring op zijn website. Het Chinese onderzoek naar mogelijke dumping van varkensvlees volgde op de aankondiging van de Europese Commissie om fors hogere importheffingen op Chinese elektrische auto's in te voeren.