NVWA gaat in gesprek over ongeregistreerde diergeneeskundigen

UTRECHT (ANP) - De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat in gesprek met de drie grote ketens in de dierengeneeskunde en de branchevereniging over ongeregistreerde diergeneeskundigen, meldt een woordvoerder van de toezichthouder. De NOS en Omroep Brabant meldden dinsdag op basis van eigen onderzoek dat zeker honderd onbevoegde dierenartsassistenten en minstens vier dierenartsen zonder registratie medische handelingen uitvoerden.

Het gaat om ongeregistreerde diergeneeskundigen bij AniCura, IVC Evidensia en VetPartners en daarom gaat de NVWA op "korte termijn" met die ketens in gesprek. Dat gaat ook gebeuren met de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD).

De NVWA was niet op de hoogte van het registratieprobleem. De woordvoerder legt uit dat de toezichthouder niet actief handhaaft op registratie en de afgelopen vijf jaar twee meldingen kreeg. Hij benadrukt dat de verantwoordelijkheid voor registratie bij werkgevers en werknemers ligt.