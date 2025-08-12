China voert forse heffingen in op koolzaad uit Canada

BEIJING (ANP/AFP/BLOOMBERG) - China voert donderdag een importheffing op koolzaad uit Canada in van bijna 76 procent, kondigde het Chinese ministerie van Handel aan. Volgens de Chinese overheid wijst voorlopig onderzoek uit dat Canadezen aan prijsdumping doen bij de export van het gewas dat wordt gebruikt voor bijvoorbeeld kookolie, diervoer en biodiesel.

Eerder dit jaar stelde China importheffingen van 100 procent in op Canadese raapzaadolie en enkele aanverwante producten. Dat deed het Aziatische land als reactie op Canadese heffingen op elektrische auto's, staal en aluminium uit China.

De heffingen raken de Canadese agrarische sector hard. Het land is wereldwijd een van de grootste producenten van koolzaad. Het grootste deel van de export gaat naar China en de Verenigde Staten, die allebei een handelsconflict hebben met het Noord-Amerikaanse land. China haalt op zijn beurt vrijwel alle koolzaad uit Canada.