5 tips om je taken sneller uit te voeren (speciaal voor perfectionisten)

Het is op zich een fijne eigenschap als je perfectionistisch bent: voor minder dan een 10 doe je het niet dus je werk ziet er altijd picobello uit. Maar soms werkt het juist tegen je. Een klusje dat eigenlijk maar tien minuten kost, duurt ineens een uur. Of dat project dat gisteren af moest zijn, kost je nog een hele nacht doorploeteren.

Voor iedereen die zichzelf hierin herkent, zijn hier vijf tips om sneller te werken:

1. Zie je oplossing als tijdelijk

Niet alles hoeft ‘voor altijd’ te zijn. Kies vandaag versie 1, die goed genoeg is voor nu. Dat haalt de druk eraf en geeft je ruimte om later te verbeteren. Apple had ook geen iPhone 15 kunnen maken zonder de eerdere, minder perfecte versies.

2. Schrap één eis

Blijft een beslissing hangen omdat je te veel eisen stelt? Laat er eentje los. Misschien kies je de minst belangrijke of juist die ene die nu de meeste vertraging veroorzaakt. Wat overblijft, is vaak goed genoeg.

3. Laat los wat je vertraagt

Soms zit je vast, omdat één detail je blijft bezighouden. Stel: je zoekt een afbeelding en blijft urenlang proberen om precies dat ene element perfect te krijgen. Vraag jezelf af: is dit detail écht nodig? Zo niet, skip het en je bent binnen een paar minuten klaar.

4. Verzin een scenario dat het makkelijker maakt

Stel je voor dat je de uitkomst al weet, minder opties hebt of dat het om weinig geld of tijd gaat. Hoe voelt de beslissing dan? Door zo’n scenario te bedenken, ontdek je wat je blokkeert. Pas je keuzeproces daarop aan: beperk bijvoorbeeld je opties tot drie en kies de volgende dag.

5. Verwar heel lang nadenken niet met zorgvuldigheid

Overdenken, of overthinking in het Engels, voelt soms als toewijding, maar het kost vooral veel tijd en die kun je maar één keer besteden. Probeer in plaats daarvan je flexibiliteit in te zetten. Overdenkers zijn vaak goed in het bedenken van meerdere opties. De volgende stap? Durven om er gewoon één te proberen.