Hittegolf houdt aan in Frankrijk, vooral in zuidwesten

Samenleving
door anp
dinsdag, 12 augustus 2025 om 11:53
anp120825083 1
LYON/BORDEAUX (ANP/DPA) - De hitte die Frankrijk begin deze week teistert is dinsdag vooral in het zuidwesten aan de noordkant van de Pyreneeën weer uitzonderlijk. Météo-France verwacht maximale temperaturen tussen de 40 en 42 graden in de middag in een driehoek boven de Pyreneeën, vanaf de Atlantische kust en een lijn van Bordeaux naar de Middellandse Zee. Er is angst dat er weer grote bosbranden kunnen ontstaan zoals afgelopen week bij Narbonne.
In heel het land is het erg warm, met alleen wat koelere temperaturen langs de west- en noordwestkust. Minister van Gezondheid Catherine Vautrin heeft de ziekenhuizen opgedragen paraat te zijn voor de verzorging van mogelijk door hitte bevangen mensen, zoals ouderen. De stad Lyon heeft in de nacht van maandag op dinsdag toegestaan dat mensen in een park sliepen als ze het in hun woning niet meer uithielden. Ook twee grote musea met airconditioning openden hun deuren gratis om mensen te laten afkoelen. De hitte neemt woensdag af.
