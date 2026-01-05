China vraagt ​​banken om risico's Venezuela in kaart te brengen

BEIJING (ANP/BLOOMBERG) - De Chinese financiële toezichthouder heeft de belangrijkste banken en kredietverstrekkers van het land gevraagd hun financiële risico's met betrekking tot Venezuela in kaart te brengen. Dat zeggen anonieme bronnen tegen persbureau Bloomberg.

De stap volgt op de Amerikaanse aanval op Venezuela, waarbij de pro-Chinese president Nicolás Maduro van het Zuid-Amerikaanse land door de Verenigde Staten werd gearresteerd. De toezichthouder wil dat de banken hun risicobewaking van alle kredieten en leningen die ze hebben verstrekt aan Venezuela versterken. Ook wil de waakhond dat ze een schatting maken van de mogelijke gevaren voor Chinese kredietverstrekkers als die leningen niet worden terugbetaald.

Het verzoek onderstreept de groeiende bezorgdheid onder toezichthouders over mogelijke schokken voor de bankensector nu de geopolitieke risico's toenemen.

Belangrijke partner

Venezuela is al lange tijd een belangrijke partner voor China in energie- en infrastructuurprojecten. In de afgelopen tien jaar hebben grote Chinese beleidsbanken, zoals de door de staat gefinancierde China Development Bank, miljarden aan leningen verstrekt aan Venezuela. Ook is China de grootste afnemer van Venezolaanse olie.

China werd in 2007 een belangrijke geldschieter voor het Zuid-Amerikaanse land, toen het voor het eerst geld verstrekte voor infrastructuur- en olieprojecten onder wijlen president Hugo Chávez. Volgens openbare gegevens zou Beijing tot 2015 voor meer dan 60 miljard dollar aan leningen aan Venezuela hebben verstrekt via staatsbanken. Die leningen werden gegeven in ruil voor olieleveringen van Venezuela aan China.