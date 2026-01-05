Monitor: olietankers verlaten Venezuela ondanks blokkade VS

CARACAS (ANP/RTR) - Zo'n tien olietankers hebben de afgelopen dagen Venezuela verlaten met ruwe olie en brandstof aan boord, meldt TankerTrackers.com, dat vrachtvaartuigen monitort. Ze doorbreken daarmee een Amerikaanse blokkade voor olieschepen die van en naar Venezuela varen, het land waar de Amerikanen zaterdag president Nicolás Maduro gevangennamen.

De schepen staan allemaal op een Amerikaanse sanctielijst. Ze voeren volgens TankerTrackers in 'donkere modus'. Dat wil zeggen dat alle gps-signalen uitgeschakeld zijn, waardoor de schepen niet worden opgemerkt door radars. De monitorsite heeft de tankers gespot op satellietbeelden.

De Amerikanen hadden de blokkade al ingesteld voor de aanval van afgelopen weekend. Daarmee verhoogden ze de druk op Maduro en de oliesector. Venezuela heeft de grootste olievoorraden ter wereld.

Nog een aantal andere schepen op de Amerikaanse sanctielijst heeft de Venezolaanse wateren verlaten. Die hebben geen olie aan boord, maar hadden juist goederen afgeleverd in Venezuela.