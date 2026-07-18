China waarschuwt VK na nationalisatie British Steel

BEIJING (ANP/RTR) - De Chinese regering zegt de nationalisatie van British Steel door het Verenigd Koninkrijk, een staalbedrijf dat in Chinese handen was, nauwlettend te volgen. Als dat nodig is, zal China passende maatregelen nemen om zijn rechten en belangen te beschermen, waarschuwde het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zaterdag.

"De kwestie heeft in China brede aandacht getrokken. De manier waarop het Verenigd Koninkrijk met deze kwestie omgaat, zal rechtstreeks van invloed zijn op het vertrouwen van Chinese investeerders in het investeringsklimaat in het VK. Ook zal dit gevolgen hebben voor de manier waarop in China wordt gekeken naar de geloofwaardigheid van de Britse regering", staat in een verklaring van de Chinese regering.

Het Verenigd Koninkrijk nationaliseerde British Steel afgelopen week en nam het verlieslatende bedrijf volledig over. Het was voorheen eigendom van de Chinese staalproducent Jingye. De nationalisatie vond plaats op grond van nationale veiligheid.