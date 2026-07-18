ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

40.000 handtekeningen voor behoud 65-pluskorting in bus en tram

Samenleving
door anp
zaterdag, 18 juli 2026 om 14:07
anp180726076 1
DEN HAAG (ANP) - Een petitie van de Seniorencoalitie voor behoud van de 65-pluskorting in bus, tram en metro is sinds het begin op 10 juli 40.000 keer ondertekend. Het samenwerkingsverband van een aantal ouderenorganisaties en de partij 50PLUS wil dat de korting niet verdwijnt zonder dat er een goed alternatief is.
De organisaties pleiten voor "één duidelijke, eenvoudige en landelijke regeling voor ouderen". Ze vinden dat het afschaffen van de korting ertoe leidt dat "betaalbaar openbaar vervoer afhankelijk wordt van inkomen, digitale vaardigheden en de gemeente waarin iemand woont". Volgens hen is het openbaar vervoer met bus, tram en metro voor ouderen "geen luxe, maar een noodzakelijke voorziening om zelfstandig mee te kunnen blijven doen".
De landelijke korting stopt op 1 januari. Op lokaal niveau kan wel nog worden gekozen voor korting, waardoor de ticketprijzen per woonplaats kunnen gaan verschillen.
50PLUS heeft een meldpunt in het leven geroepen waar mensen het kunnen melden als ze door de voorgenomen maatregel in de knel zouden komen.
loading

POPULAIR NIEUWS

204862795_m

Vijf gewoontes die je gelukkiger maken (en de wetenschap bevestigt het)

194149677_m

Hoe erg is het om je oplader de hele dag in het stopcontact te laten zitten?

shutterstock_2597911331

Fooi op vakantie: hoeveel geef je in Spanje, Italië, Frankrijk, Griekenland, Portugal en Turkije?

IMG_4352

Alzheimer hangt samen met autobanden, maar bewijs is nog pril

shutterstock_2713743783

‘Doorrijland’ België wil betaald worden voor zijn wegen: wat gaat Nederland doen?

bear-attack-northern-saskatchewan

Gepensioneerd echtpaar gedood door beer bij blokhut in Canada

Loading