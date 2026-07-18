40.000 handtekeningen voor behoud 65-pluskorting in bus en tram

DEN HAAG (ANP) - Een petitie van de Seniorencoalitie voor behoud van de 65-pluskorting in bus, tram en metro is sinds het begin op 10 juli 40.000 keer ondertekend. Het samenwerkingsverband van een aantal ouderenorganisaties en de partij 50PLUS wil dat de korting niet verdwijnt zonder dat er een goed alternatief is.

De organisaties pleiten voor "één duidelijke, eenvoudige en landelijke regeling voor ouderen". Ze vinden dat het afschaffen van de korting ertoe leidt dat "betaalbaar openbaar vervoer afhankelijk wordt van inkomen, digitale vaardigheden en de gemeente waarin iemand woont". Volgens hen is het openbaar vervoer met bus, tram en metro voor ouderen "geen luxe, maar een noodzakelijke voorziening om zelfstandig mee te kunnen blijven doen".

De landelijke korting stopt op 1 januari. Op lokaal niveau kan wel nog worden gekozen voor korting, waardoor de ticketprijzen per woonplaats kunnen gaan verschillen.

50PLUS heeft een meldpunt in het leven geroepen waar mensen het kunnen melden als ze door de voorgenomen maatregel in de knel zouden komen.