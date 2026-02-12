ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

China wil dat Nederland oplossing voor Nexperia-ruzie faciliteert

Economie
door anp
donderdag, 12 februari 2026 om 10:17
anp120226100 1
BEIJING (ANP) - Nederland moet zo snel mogelijk "gunstige omstandigheden" creëren voor het oplossen van interne conflicten bij chipmaker Nexperia, vindt de Chinese regering. Voor de oorzaak van de internationale ruzie rond de Nijmeegse chipmaker wijst het Chinese ministerie van Handel naar "de Nederlandse kant", meldt persbureau Reuters.
"De oorzaak van het probleem bij Nexperia was een ongepaste bestuurlijke interventie door de Nederlandse kant in de bedrijfsvoering", citeert Reuters een woordvoerder van het ministerie. China blijft Chinese bedrijven steunen bij het verdedigen van hun legitieme rechten en belangen, voegde hij eraan toe.
Het ministerie reageerde op de beslissing van de ondernemingskamer in Amsterdam om een onderzoek te laten uitvoeren naar Nexperia. Daarmee blijft de Chinese topman Wing Zhang geschorst en is zijn bedrijf Wingtech nog steeds op afstand gezet als aandeelhouder van Nexperia. Bestuursleden van Nexperia stapten naar de ondernemingskamer omdat ze vonden dat Wing tegen het belang van Nexperia handelde.
loading

POPULAIR NIEUWS

2c408410-0697-11f1-9c2e-13936a78ae9c

Vader schiet dochter dood na ruzie over Trump en gaat vrijuit

259792803_m

Belg, die dronken, met zijn gsm in de hand en met 212 kilometer een jong gezin dood rijdt – hoeft niet naar de gevangenis.

Schermafbeelding202026-02-1020224026

Totale aftakeling Ferry Doedens in docu vastgelegd: ‘Crypto heeft hem in de macht’

00trump-epstein-harley-mlfb-mediumSquareAt3X

het kamp-trump maakte het Epstein probleem met de afgang van Pam Bondi nog veel groter

ANP-548087084

Point of no return: de aarde wordt een helse veel te hete planeet, waarschuwen wetenschappers

ANP-546516013

Steeds meer mensen maken carrièreswitch vanwege AI: praktische beroepen in opkomst

Loading