China wil dat Nederland oplossing voor Nexperia-ruzie faciliteert

BEIJING (ANP) - Nederland moet zo snel mogelijk "gunstige omstandigheden" creëren voor het oplossen van interne conflicten bij chipmaker Nexperia, vindt de Chinese regering. Voor de oorzaak van de internationale ruzie rond de Nijmeegse chipmaker wijst het Chinese ministerie van Handel naar "de Nederlandse kant", meldt persbureau Reuters.

"De oorzaak van het probleem bij Nexperia was een ongepaste bestuurlijke interventie door de Nederlandse kant in de bedrijfsvoering", citeert Reuters een woordvoerder van het ministerie. China blijft Chinese bedrijven steunen bij het verdedigen van hun legitieme rechten en belangen, voegde hij eraan toe.

Het ministerie reageerde op de beslissing van de ondernemingskamer in Amsterdam om een onderzoek te laten uitvoeren naar Nexperia. Daarmee blijft de Chinese topman Wing Zhang geschorst en is zijn bedrijf Wingtech nog steeds op afstand gezet als aandeelhouder van Nexperia. Bestuursleden van Nexperia stapten naar de ondernemingskamer omdat ze vonden dat Wing tegen het belang van Nexperia handelde.