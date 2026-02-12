Twee jaar cel voor man die katten doodde in Malta: rechter ‘extreem bezorgd’ over zijn motief

In het zonnige eilandstaatje Malta weten ze wel raad met dierenbeulen. Een man die in kustplaats Sliema meerdere katten doodde, is donderdag veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf en een boete van €15.000. Ook mag hij veertig jaar lang geen dieren houden of wonen op een plek waar dieren verblijven.

Okamura Satoshi bekende de feiten eerder al. Hij gaf toe dat hij katten had gedood en hen onnodig had laten lijden. Ook bekende hij twee politieagenten licht te hebben verwond.

De zaak kende een opvallend juridisch verloop. Een eerdere veroordeling tot twee jaar cel en een houdverbod van veertig jaar werd vernietigd door het Hof van Strafrechtelijk Beroep, omdat de rechtbank niet expliciet had verwezen naar het wetsartikel waarop de veroordeling was gebaseerd. De zaak werd opnieuw behandeld door magistraat Kevan Azzopardi.

‘Hij moet de gevolgen dragen’

Bij het bepalen van de straf keek de rechtbank naar het blanco strafblad van Satoshi, zijn vroege schuldbekentenis en de ernst van de feiten. Toch was de rechter duidelijk: de verdachte moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn daden.

De rechtbank benadrukte dat de daden zijn eigen keuzes waren en dat niet kan worden verwacht dat de rechter mild is enkel vanwege een vroege bekentenis. Er werd onderscheid gemaakt tussen een bekentenis in een zwakke zaak en een bekentenis in een sterke zaak. In dit geval was er onder meer camerabeeld dat tijdens het verhoor aan Satoshi werd getoond.

Extreme bezorgdheid over motief

Wat de rechtbank vooral zorgen baarde, was het motief. Tijdens zijn verhoor verklaarde Satoshi dat hij een kat gewelddadig zou behandelen als die zijn vriendelijkheid niet waardeerde. Camerabeelden toonden echter hoe hij een slapende kat mishandelde.

Ook uitte hij verontrustende uitspraken waarin hij katten vergeleek met vrouwen en stelde dat “vrouwen de vriendelijkheid van een man alleen waarderen als hij geld heeft”.

Volgens de rechtbank werden deze denkbeelden botgevierd op weerloze dieren. De rechter sprak van extreme bezorgdheid en oordeelde dat gevangenisstraf noodzakelijk is, mede om de samenleving te beschermen tegen dergelijke karaktertrekken.