China wil dat VS exportbeperkingen versoepelt voor chips, zegt FT

BEIJING (ANP/RTR) - China wil dat de Verenigde Staten de exportbeperkingen versoepelen op chips die cruciaal zijn voor kunstmatige intelligentie. Voor Beijing zouden afspraken hierover onderdeel moeten zijn van een handelsakkoord voorafgaand aan een mogelijke top tussen presidenten Donald Trump en Xi Jinping, meldde de Britse zakenkrant Financial Times zondag op basis van ingewijden.

Chinese functionarissen zouden experts in Washington hebben verteld dat Beijing wil dat de regering-Trump de exportbeperkingen op zogenoemde high-bandwidth memory (HBM)-chips versoepelt. De kwestie zou ook aan de orde zijn gesteld bij de huidige handelsbesprekingen tussen China en de VS.

China heeft tot dinsdag de tijd om een nieuwe overeenkomst met het Witte Huis te bereiken, anders riskeert het land opnieuw torenhoge Amerikaanse importheffingen. De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent heeft eerder wel laten weten dat deze deadline waarschijnlijk wordt uitgesteld.