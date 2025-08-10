ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

China wil dat VS exportbeperkingen versoepelt voor chips, zegt FT

Economie
door anp
zondag, 10 augustus 2025 om 9:23
anp100825036 1
BEIJING (ANP/RTR) - China wil dat de Verenigde Staten de exportbeperkingen versoepelen op chips die cruciaal zijn voor kunstmatige intelligentie. Voor Beijing zouden afspraken hierover onderdeel moeten zijn van een handelsakkoord voorafgaand aan een mogelijke top tussen presidenten Donald Trump en Xi Jinping, meldde de Britse zakenkrant Financial Times zondag op basis van ingewijden.
Chinese functionarissen zouden experts in Washington hebben verteld dat Beijing wil dat de regering-Trump de exportbeperkingen op zogenoemde high-bandwidth memory (HBM)-chips versoepelt. De kwestie zou ook aan de orde zijn gesteld bij de huidige handelsbesprekingen tussen China en de VS.
China heeft tot dinsdag de tijd om een nieuwe overeenkomst met het Witte Huis te bereiken, anders riskeert het land opnieuw torenhoge Amerikaanse importheffingen. De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent heeft eerder wel laten weten dat deze deadline waarschijnlijk wordt uitgesteld.
Vorig artikel

Sabalenka wint in Cincinnati eerste partij sinds Wimbledon

Volgend artikel

Zelensky dankbaar na statement Europese leiders over rol Oekraïne

POPULAIR NIEUWS

ANP-478871420

VVD onder leiding van Yeşilgöz op weg naar historische nederlaag

ANP-530481338

Ze zijn 80 maar hun geheugen is 30 jaar jonger: wat we weten over 'superagers’

ANP-530952301

Melania Trump speelt onverwacht een steeds grotere rol in het Witte Huis

collage (76)

Drie keer per dag rijst: waarom er bijna geen dikke Japanners zijn

ANP-521979212

Vijf slimme trucs om minder te piekeren en sneller te beslissen

shutterstock_2359545129

Waarom Duitsers hard willen blijven rijden op de Autobahn