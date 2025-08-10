ECONOMIE
Sabalenka wint in Cincinnati eerste partij sinds Wimbledon

Sport
door anp
zondag, 10 augustus 2025 om 9:19
CINCINNATI (ANP) - Tennisster Aryna Sabalenka heeft zich in haar eerste partij sinds Wimbledon niet laten verrassen op het WTA-toernooi van Cincinnati. De Belarussische nummer 1 van de wereld bereikte in Ohio de derde ronde na een zege op Marketa Vondrousova uit Tsjechië: 7-5 6-1.
Sabalenka (27) werkte in de eerste set zes breakpoints weg, waarna ze op 6-5 haar eerste kans op de service van Vondrousova benutte. In de tweede set won ze vanaf 1-1 vijf games op rij om de winst binnen te halen.
Sabalenka, die een bye had in de eerste ronde, treft in de derde ronde de Britse Emma Raducanu. De Belarussische schakelde vorige maand de mondiale nummer 39 op Wimbledon in de derde ronde uit (7-6 (6) 6-4). Sabalenka verloor in Londen zelf in de halve finales van de Amerikaanse Amanda Anisimova.
