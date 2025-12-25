China wil eerlijke samenwerking met Amerikanen na TikTok-deal

BEIJING (ANP/RTR) - China hoopt dat Amerikaanse bedrijven bij de TikTok-deal de Chinese regels naleven en naar evenwichtige oplossingen streven. "We hopen dat de Amerikaanse kant samenwerkt met China, zijn afspraken nakomt en een eerlijk en open klimaat biedt voor Chinese bedrijven in de Verenigde Staten", zei een woordvoerder van het Chinese ministerie van Handel.

Vorige week werd bekend dat TikTok grotendeels eigendom wordt van Amerikaanse investeerders. Het Chinese moederbedrijf ByteDance blijft voor 20 procent eigenaar. In de deal is afgesproken dat gegevens van Amerikaanse gebruikers alleen op servers in de VS terechtkomen.

Het Chinese ByteDance kwam wereldwijd in opspraak toen duidelijk werd dat de Chinese overheid toegang had tot de gegevens van TikTok-gebruikers. Ook zou de app helpen Chinese propaganda te verspreiden. Washington besloot daarom dat het moederbedrijf van TikTok de Amerikaanse tak van het bedrijf moest verkopen aan een niet-Chinese eigenaar.