Brand in Russische olietanks door Oekraïense droneaanval

MOSKOU (ANP/DPA) - Door een nachtelijke Oekraïense droneaanval op de Russische havenstad Temrjoek zijn tanks met olieproducten in brand gevlogen. Dat meldden de autoriteiten van de stad aan de Zee van Azov.

Een gebied van zo'n 2000 vierkante meter stond in brand. Tientallen brandweerlieden en leden van de civiele bescherming waren bezig de brand te blussen.

De stad was begin deze maand ook al doelwit van een soortgelijke droneaanval. Oekraïne valt herhaaldelijk Russische olie-installaties aan met als doel de brandstofvoorziening van Russische troepen in Oekraïne te verstoren en de Russische economie een belangrijke inkomstenbron te ontnemen.

Het Russische ministerie van Defensie meldde dat de luchtverdediging in de nacht 141 Oekraïense drones had onderschept en vernietigd, vooral in de regio Brjansk aan de Oekraïense grens. De burgemeester van Moskou, Sergej Sobjanin, meldde ook een aantal neergehaalde drones.