We kenden Epstein c.s. al van de pedofielie. Maar het netwerk rond de dode rijke pedofiel probeerde ook aan de knoppen van de macht te draaien in Europa. De recent vrijgegeven Epstein-dossiers laten een ongemakkelijke waarheid zien: de poging om de Europese politiek te beïnvloeden reikte ver. Steve Bannon , de voormalige topadviseur van Donald Trump, gebruikte zijn contact met veroordeeld zedendelinquent Jeffrey Epstein om geld en steun te mobiliseren voor extreemrechtse partijen in Europa.​

Bannons Europese kruistocht

Uit tientallen documenten die het Amerikaanse ministerie van Justitie publiceerde, blijkt dat Bannon en Epstein tussen 2018 en 2019 intensief contact onderhielden. Bannon reisde door Europa met één doel: een beweging oprichten die eurosceptische en radicaalrechtse partijen zou verenigen in het Europees Parlement. Hij schepte tegen Epstein op dat hij Marine Le Pen (Frankrijk), Matteo Salvini (Italië), Viktor Orbán (Hongarije) en Nigel Farage (VK) adviseerde. ​​

"We kunnen van 92 zetels naar 200 gaan," jubelde Bannon. En: het zou mogelijk worden om "alle cryptoregels of wat we maar willen te killen". ​​

Merkel als doelwit

Bijzonder opvallend is de persoonlijke haat richting Angela Merkel. Bannon beschouwde de Duitse bondskanselier als de belichaming van "globalistische instituties" en hoopte openlijk dat ze "onder de bus zou belanden". Op de dag dat de Britse premier Theresa May haar vertrek aankondigde, schreef Bannon triomfantelijk: "May down, Merkel and Macron on Monday" – verwijzend naar de EU-verkiezingen van mei 2019. ​​

De twee wisselden ook een foto uit bedoeld om Merkel in diskrediet te brengen. Epstein ontving bovendien van een Dubaise zakenman een naaktfoto met het bijschrift "Kanselier Merkel in haar jeugd!" – maar geen van de vrouwen op de foto bleek daadwerkelijk Merkel te zijn.​

Geen bewijs van financiering – wél van intentie

Cruciaal: er is volgens The Guardian geen bewijs dat Epstein daadwerkelijk extreemrechtse partijen heeft gefinancierd. De AfD ontkent iedere samenwerking met Bannon. Maar CDU-parlementariër Johannes Volkmann wees erop dat het "vast toeval" is dat AfD-Europarlementariërs vervolgens tégen Europese cryptoregulering stemden. ​​