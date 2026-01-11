China wil zich in 2026 richten op verbeteren exportcontroles

BEIJING (ANP/BLOOMBERG) - China wil zich op het gebied van handel dit jaar onder meer richten op het verbeteren van exportcontroles. Dit meldt het Chinese ministerie van Handel zondag in een verklaring over de belangrijkste prioriteiten voor 2026. Het ministerie wil daarnaast de risicopreventie vergroten om de veerkracht van de toeleveringsketen en de nationale veiligheid te garanderen.

De focus op het verbeteren van exportcontroles weerspiegelt de toenemende zorgen over de nationale veiligheid en het beschermen van goederen en belangrijke technologieën. Landen wereldwijd willen hun risicobeheer aanscherpen in een tijd van toenemende geopolitieke spanningen en moeilijkheden voor de toeleveringsketen.

China heeft in oktober zijn exportbeperkingen op zeldzame aardmetalen aangescherpt. Het land is de belangrijkste exporteur van deze aardmetalen, die belangrijk zijn voor bijvoorbeeld de auto-, elektronica- en defensie-industrie en de energietransitie.

Consumptie aanjagen

Ook wil het ministerie de binnenlandse consumptie aanjagen door bijvoorbeeld het gebruik van diensten te stimuleren. Verder wil China meer buitenlandse investeringen aantrekken en vrijhandelszones verbeteren.

De op een na grootste economie ter wereld kampt met een zwakke vraag vanuit consumenten en problemen op de huizenmarkt. De vastgoedsector in China heeft last van een langdurige schuldencrisis. Daarnaast heeft China last gehad van de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Ondanks de problemen stelde de Chinese president Xi Jinping eind december dat de Chinese economie in 2025 de groeidoelstelling van 5 procent van de regering haalt.