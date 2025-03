China ziet niets in Trumps voorstel over verkoop TikTok

BEIJING (ANP/AFP) - China ziet niets in een deal waarbij de Verenigde Staten importheffingen tegen het land verlagen in ruil voor toestemming voor de verkoop van onderdelen van de video-app TikTok. De VS voerde vorig jaar een wet in waarbij het Chinese moederbedrijf van TikTok, ByteDance, verplicht wordt tot zo'n verkoop op straffe van een downloadverbod. De Amerikaanse president Donald Trump stelde woensdag voor om heffingen tegen China licht te verlagen voor medewerking aan de verkoop van TikTok, maar Beijing ziet daar niets in.

"Wat betreft TikTok heeft China herhaaldelijk zijn standpunt gegeven", reageerde een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. Er kwam ook een reactie op de importheffing van 25 procent op buitenlandse auto's die de VS in april willen invoeren. "Er zijn geen winnaars in een handels- of tarievenoorlog."

De deadline voor de verkoop is 5 april, maar Trump denkt die te kunnen uitstellen. Dat deed hij begin dit jaar ook al.