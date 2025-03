Internationaal arrestatiebevel tegen Bosnisch-Servische leider

SARAJEVO (ANP/RTR/AFP) - Een rechtbank in Bosnië heeft een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Bosnisch-Servische leider Milorad Dodik. Die is vertrokken naar het buitenland en via Servië naar Israël gereisd. "De zaak valt nu onder de bevoegdheid van Interpol", zei het hof.

Dodik heeft vorige maand een celstraf en een jarenlang verbod om politiek te bedrijven opgelegd gekregen. Hij had besluiten genegeerd van de internationale gezant die gaat over het vredesakkoord in het land, Christian Schmidt.

Die gezant heeft in Bosnië drie decennia na de Bosnische Burgeroorlog nog verregaande bevoegdheden. Dodik heeft een langlopend conflict met Schmidt en heeft ook opgeroepen tot afscheiding van zijn autonome Bosnisch-Servische deel van het land.

De veroordeling van Dodik leidde tot meer politieke spanningen. De nationale politie mocht niet meer actief zijn in zijn Servische Republiek, al is dat besluit opgeschort door het Bosnische grondwettelijke hof. Hij kreeg ook steun van het Kremlin, dat zijn vervolging politiek gemotiveerd noemde.