Chinees AI-bedrijf DeepSeek ontwikkelt eigen chip, meldt Reuters

HANGZHOU (ANP/RTR) - Ook het Chinese AI-bedrijf DeepSeek ontwikkelt een eigen AI-chip. Dat meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden. Daardoor wil de Chinese start-up minder afhankelijk worden van Nvidia en Huawei voor chips.

De chip is bedoeld voor inference. Dat is het proces waarbij AI-modellen, nadat ze getraind zijn, voorspellingen doen of beslissingen nemen op basis van gegevens die ze binnenkrijgen.

DeepSeek zorgde begin vorig jaar voor opschudding toen de Chinese AI-tool werd geïntroduceerd. DeepSeek haalde met minder rekenkracht verrassend goede prestaties. Het steeg naar de top van de ranglijst van de appwinkel van Apple en haalde ChatGPT, chatbot van OpenAI, in.

Ook concurrenten van DeepSeek kijken naar de mogelijkheid om eigen chips te ontwikkelen. OpenAI maakte vorige maand bekend aan een eigen chip te werken in samenwerking met chipbedrijf Broadcom. Anthropic zou eveneens overwegen om eigen AI-chips te bouwen, meldde Reuters eerder.