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Celstraf voor oud-burgemeester Hendrik-Ido-Ambacht om kinderporno

Samenleving
door Redactie
dinsdag, 07 juli 2026 om 14:29
bijgewerkt om dinsdag, 07 juli 2026 om 14:35
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De rechtbank in Dordrecht heeft oud-burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht Herman J. (77) dinsdag veroordeeld tot een celstraf van een jaar, waarvan vier maanden voorwaardelijk. J. krijgt de straf voor het verspreiden, aanbieden, verwerven en het bezitten van kinderpornografisch beeldmateriaal. De opgelegde celstraf is gelijk aan de strafeis van het Openbaar Ministerie.
J. was van 1996 tot 2011 burgemeester van het Zuid-Hollandse Hendrik-Ido-Ambacht. De politie hield hem aan op 17 februari van dit jaar. Op inbeslaggenomen gegevensdragers van J. zijn in totaal 1036 beelden gevonden, waaronder 632 foto's en 404 video's van seksuele handelingen met soms zeer jonge kinderen.
"In zijn zoektocht naar nieuwe prikkels is verdachte kennelijk beland in de verwerpelijke wereld van kinderporno. Voor de verdachte lag de focus enkel op de bevrediging van zijn eigen seksuele behoeftes. Hij heeft in dat kader beelden bekeken, bewaard en doorgestuurd", staat in het vonnis.
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