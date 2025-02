Chinees elektrisch automerk BYD overweegt nieuwe fabriek Europa

FRANKFURT (ANP/BLOOMBERG) - Het grote Chinese elektrische automerk BYD overweegt een nieuwe fabriek te bouwen in Europa om zo de hoge Europese importheffingen op stekkerauto's uit China te omzeilen. Dat heeft topbestuurder Stella Li van BYD vrijdag gezegd. Volgens haar kan binnen anderhalf jaar een besluit worden genomen over waar die fabriek dan moet komen.

BYD is al van plan om later dit jaar de productie te beginnen bij een fabriek in Hongarije en wordt ook een fabriek in Turkije gebouwd. Li zegt dat er ook plannen zijn om batterijen voor elektrische auto's in Europa te gaan maken. Over de locatie van die mogelijke fabriek worden nog gesprekken gevoerd.

De Europese Unie heeft forse heffingen op elektrische auto's uit China opgelegd omdat bedrijven daar staatssteun zouden krijgen, waardoor ze goedkopere auto's op de Europese markt kunnen brengen. Volgens Brussel is dat een oneerlijk concurrentievoordeel vergeleken met Europese autobouwers. Europa zou desondanks wel een aantrekkelijke markt blijven voor Chinese autobedrijven omdat de verkoopprijzen hier doorgaans hoger liggen dan in eigen land waar een felle prijzenslag woedt.