Chinees Nexperia vindt andere wafers voor maken belangrijke chip

BEIJING (ANP) - De Chinese tak van Nexperia heeft voldoende alternatieven gevonden voor de eerder uit Nederland afkomstige wafers om volgend jaar een belangrijk product te blijven maken. Het bedrijf vangt het gemis van het basisproduct uit Nederland op met lokale alternatieven, meldt persbureau Reuters op basis van een brief aan distributeurs.

De levering van wafers, de dunne schijfjes waarvan chips worden gemaakt, kwam eind oktober stil te liggen. Dat was een gevolg van het conflict tussen Nederland en China na de ingreep van demissionair minister Vincent Karremans (Economische Zaken, VVD) bij de Nederlandse tak.

De voorraad van wafers in de fabriek in het Chinese Dongguan is naar een laag niveau gedaald. Dat leidt tot een chiptekort bij Chinese autofabrikanten. Nexperia China zegt in de brief dat lokale fabrikanten genoeg wafers kunnen leveren om volgend jaar voldoende Insulated-Gate Bipolar Transistor-chips te maken. Dat voor Nexperia belangrijke product reguleert de stroom in elektrische voertuigen en industriële apparatuur.