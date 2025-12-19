Schiphol mag van kabinet twee jaar door zonder natuurvergunning

DEN HAAG (ANP) - Luchthaven Schiphol mag twee jaar door zonder natuurvergunning. Dat heeft de ministerraad vrijdag besloten. In juni vernietigde de rechtbank in Den Haag de natuurvergunning van de luchthaven, omdat deze niet zorgvuldig was voorbereid en gemotiveerd.

Demissionair staatssecretaris Jean Rummenie (Natuur, BBB) geeft Schiphol een gedoogvergunning. Daardoor kan er twee jaar gewerkt worden aan een herstelvergunning of een nieuwe vergunning, zei hij na de kabinetsvergadering vrijdag. "Ik haal Schiphol uit de illegaliteit." De luchthaven is volgens hem van "vitaal belang voor ons".