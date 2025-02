Chinese autoreus BYD maakt rijhulpsysteem gratis voor alle modellen

De Chinese automaker BYD doet een gewaagde zet in de felle concurrentiestrijd op de elektrische automarkt. Het bedrijf gaat zijn geavanceerde rijhulpsysteem 'God's Eye' standaard en zonder meerprijs leveren op vrijwel alle modellen, zelfs de goedkoopste.

Deze onverwachte aankondiging zorgde direct voor een recordkoers van het BYD-aandeel op de beurs van Hong Kong. De beurswaarde steeg naar 132 miljard dollar, waarmee het bedrijf aanzienlijk meer waard is dan Mercedes-Benz en Volkswagen samen.

Het rijhulpsysteem, dat gebruik maakt van camera's en radarsensoren voor functies als automatisch parkeren en adaptieve cruisecontrol, was tot nu toe alleen beschikbaar op duurdere auto's boven de 150.000 yuan (ongeveer 20.000 euro). Nu wordt het standaard op instapmodellen zoals de populaire Seagull, een model dat binnenkort ook naar Europa komt.

Concurrentie onder druk

Analisten zien deze stap als een slimme marketingzet. In plaats van directe prijsverlagingen biedt BYD nu hoogwaardige technologie aan in het budgetsegment. Dit zet concurrenten als Tesla en Xpeng onder druk, die vergelijkbare systemen alleen in duurdere modellen aanbieden of er extra voor laten betalen.

BYD kondigde tijdens het evenement bovendien ook aan samen te gaan werken met AI-bedrijf DeepSeek. Deze Chinese startup trok in januari wereldwijd aandacht met zijn AI-technologie. Hoe deze samenwerking er precies uit gaat zien is nog niet bekend.

Versnelde adoptie van rijhulpsystemen

Het nieuws toont aan hoe snel de Chinese automarkt zich ontwikkelt. BYD, dat vorig jaar meer dan 4 miljoen auto's verkocht, verwacht dat rijhulpsystemen binnen drie jaar net zo vanzelfsprekend worden als veiligheidsgordels.

Experts verwachten dat deze strategische zet BYD's voorsprong op de concurrentie verder zal vergroten. Het massaal beschikbaar maken van deze technologie zou kunnen leiden tot een versnelde adoptie van geavanceerde rijhulpsystemen in het middensegment van de automarkt.

Bron: Bloomberg