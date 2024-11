Chinese batterijgigant CATL overweegt fabriek in VS te bouwen

NINGDE (ANP/RTR) - CATL, 's werelds grootste batterijproducent, overweegt een Amerikaanse fabriek te bouwen, meldt persbureau Reuters. Voorwaarde is dat aankomend president Donald Trump Chinese investeringen in de toeleveringsketen van elektrische voertuigen toelaat.

"Oorspronkelijk, toen we wilden investeren in de VS, zei de Amerikaanse overheid nee," zei oprichter en voorzitter van het bedrijf, Robin Zeng, tegen Reuters. "Ik sta er echt voor open", aldus de Chinese miljardair.

Chinese fabrikanten van elektrische auto's en batterijen zijn uitgesloten van de Amerikaanse markt door een verscheidenheid aan protectionistische handelsmaatregelen die worden gesteund door zowel Democraten als Republikeinen, waaronder Trump. Chinese EV- en batterijbedrijven worden zwaar gesubsidieerd door de Chinese overheid. Trump wil Chinese auto-importen voorkomen, maar heeft ook gezegd dat hij openstaat voor Chinese autofabrikanten die voertuigen in de VS bouwen. Dergelijke opmerkingen hebben Zeng geïnteresseerd gehouden in een Amerikaanse uitbreiding voor CATL. "Ik hoop dat ze openstaan ​​voor onze investeringen," zei hij over de komende Amerikaanse regering.

CATL is een belangrijke leverancier van batterijen voor de fabriek van de Amerikaanse EV-maker Tesla in Shanghai, de grootste en meest winstgevende fabriek van Tesla.