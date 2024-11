Bedrijven verwachten meer te investeren in innovatie en R&D

DEN HAAG (ANP) - Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) en in het grootbedrijf verwachten in 2025 meer te investeren in innovatie en in onderzoek en ontwikkeling (R&D). Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in het Jaarbericht Staat van het mkb. Grote bedrijven met 250 of meer werknemers zijn daarbij positiever over hun investeringsverwachtingen dan mkb-bedrijven met 5 tot 250 medewerkers.

Investeringen in innovatie en R&D stimuleren de arbeidsproductiviteit of productkwaliteit en kunnen daarmee bijdragen aan de internationale concurrentiepositie van Nederland. Bedrijven die producten maken die anderen nog niet kunnen maken, hebben namelijk marktvoordeel en meer mogelijkheden voor groei.

Bedrijven in de industrie, de informatie en communicatie en de bouwnijverheid geven over het algemeen vaker aan te investeren in innovatie en R&D dan bedrijven in dienstverlenende sectoren zoals de horeca, cultuur, sport en recreatie. In het grootbedrijf zijn de verwachtingen het positiefst bij vervoer en opslag.

Kwaliteitsverbetering

In het mkb zijn ondernemers in de bouwnijverheid en de cultuur, sport en recreatie het positiefst over de investeringsverwachtingen voor innovatie en R&D. Alleen mkb-bedrijven in de horeca verwachten hierin minder te investeren.

Het verhogen van de productiviteit is voor de meeste bedrijven niet de belangrijkste reden om te investeren in innovatie en R&D. Bijna 1 op de 3 mkb-bedrijven noemt kwaliteitsverbetering van producten of diensten als belangrijkste reden. Binnen het grootbedrijf is het inspelen op veranderende klantbehoeften of marktvraag met ruim 26 procent de meest genoemde reden om te innoveren.

Voor iets meer dan 11 procent van de mkb-bedrijven is het voldoen aan wet- en regelgeving de belangrijkste reden om te investeren in innovatie en R&D. Bij het grootbedrijf wordt dit met ruim 7 procent minder vaak aangegeven.