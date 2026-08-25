Derde drone en militair explosief gevonden bij Leipzig: aanslag was groter opgezet dan gedacht

Wie dacht dat de dronezaak bij vliegveld Leipzig/Halle een incidentje was met één mislukte kwadcopter, mag het beeld bijstellen. Duitse onderzoekers hebben nu een derde drone gevonden én een klein maar veelzeggend hoopje militair explosief. Alles wijst erop dat er begin augustus een flink grotere aanslag op stapel stond dan tot nu toe naar buiten kwam.

Wat er nu boven water komt

Op 14 augustus troffen onderzoekers een derde drone aan in een veld in Kabelsketal, in de deelstaat Saksen-Anhalt, pal tegen de westzijde van het vliegveld aan. Een dag later, op 15 augustus, vonden ze op diezelfde plek ongeveer 50 gram hexogeen: een hoogexplosieve stof die vooral voor militair gebruik wordt gebruikt. Voor de duidelijkheid: 50 gram hexogeen klinkt bescheiden, maar is meer dan genoeg om een vrachtvliegtuig ernstig te beschadigen.

De vondst is naar buiten gebracht door NDR, WDR en de Süddeutsche Zeitung, die zich baseren op bronnen binnen de veiligheidsdiensten. Het federale Openbaar Ministerie in Karlsruhe wil er zelf nog niets over kwijt.

Even terug: wat gebeurde er begin augustus?

In de nacht van 4 op 5 augustus zag een medewerker van het vliegveld een vliegend voorwerp bij de noordbaan. Het bleek een drone met explosieven, vlak bij vier Oekraïense Antonov-vrachttoestellen. De ontsteker weigerde en een politierobot maakte het ding onschadelijk.

Datzelfde vrachtvliegtuig waar de drone naast lag, zou de dag ervoor nog munitie uit Frankrijk aan boord hebben gehad.

Vrijwel tegelijk botste een tweede vliegend object tegen een DHL-vrachttoestel dat zijn nadering had afgebroken. Dat vliegtuig week uit naar Hannover, met lichte schade aan de neus.

Bondsminister van Binnenlandse Zaken Alexander Dobrindt sprak toen al van een “nieuw niveau van dreiging” en een “hybride aanslagscenario”, en ging ervan uit dat de daders professionals zijn.

Met de derde drone en de hexogeen-vondst wordt het rijtje ongelukjes van drie weken geleden dus definitief te lang om nog toevallig te zijn.

Waarom deze vondsten er toe doen

Twee dingen springen eruit.

Ten eerste: de eerste drone was gevuld met de plofstoffen PETN en Semtex, verstopt in een handelsblik. Nu duikt er ook hexogeen op, een stof die in normale winkels niet te koop is en die je vrijwel uitsluitend tegenkomt in militaire munitie of springlading. Dat past niet bij een amateur met een uit de kluiten gewassen hobbyproject.

Ten tweede: de locaties. Het vliegveld zelf, én een aangrenzend veld aan de westkant. Dat wijst op iemand die de omgeving heeft verkend, een voorraad heeft aangelegd en meerdere toestellen inzette. Niet één impulsactie dus, maar een operatie.

Wie wordt verdacht?

Officieel: niemand. Er zijn geen verdachten, niemand heeft de aanslag opgeëist. De zaak ligt bij het federale OM, dat politiek en extremistisch gemotiveerde delicten behandelt, en bij de antiterrorpolitie.

Onofficieel wordt er in Berlijn hardop gedacht aan een buitenlandse staat. CDU-Bondsdaglid Roderich Kiesewetter noemde direct na de eerste vondst Rusland als vermoedelijke opdrachtgever. Bewijs daarvoor is er publiekelijk niet, en Moskou ontkent elke betrokkenheid. Maar het patroon — hybride sabotage tegen infrastructuur die met Oekraïne te maken heeft — past in een reeks incidenten die in heel Europa zorgen baren.

Wat is de volgende stap?

De onderzoekers zoeken door in Kabelsketal en op het vliegveld zelf. Vooralsnog wachten alle betrokkenen op officiële bevestiging vanuit het federale OM over herkomst en samenstelling van het hexogeen, én op resultaten van forensisch onderzoek aan de drie drones. Zodra daar meer duidelijkheid over is, wordt ook duidelijker hoe reëel de aanslag was — en hoe dichtbij een echte ramp de nacht van 4 op 5 augustus is geweest.

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