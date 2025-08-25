Chinese capaciteit kolencentrales op hoogste niveau in negen jaar

BEIJING (ANP/DPA) - China heeft de capaciteit van kolencentrales in de eerste helft van 2025 uitgebreid naar het hoogste niveau in negen jaar, meldt het Centrum voor Energieonderzoek en Schone Lucht (CREA). Ondanks de snelle groei van hernieuwbare energiebronnen in het land vertoont de bouw van kolencentrales volgens de denktank "geen tekenen van afname".

Tussen januari en juni werden kolencentrales met een gezamenlijke capaciteit van 21 gigawatt op het elektriciteitsnet aangesloten. Dat is de grootste toevoeging in een eerste jaarhelft sinds 2016. Kenners verwachten dat de totale capaciteit tegen het einde van het jaar de 80 gigawatt zal overschrijden.

Ondanks de toename van de opwekking van energie uit kolen blijft China tegelijkertijd de productie van groene energie flink uitbreiden. CREA voorspelt dat de Chinese capaciteit uit wind- en zonne-energie tegen eind 2025 met meer dan 500 gigawatt toeneemt.