ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

400.000 euro opgehaald voor actie 'Wij eisen de nacht op'

Samenleving
door anp
maandag, 25 augustus 2025 om 11:13
anp250825081 1
AMSTERDAM (ANP) - Via de crowdfunding voor de actie 'Wij eisen de nacht op' is tot maandagochtend ruim 400.000 euro opgehaald. Het streefbedrag is inmiddels opgehoogd naar 530.000 euro.
Met de actie wil organisator Danique de Jong aandacht vragen voor de veiligheid van vrouwen op straat, na de moord op de 17-jarige Lisa vorige week in Amsterdam. Op digitale schermen op stations en in meerdere steden is de boodschap sinds zondag te zien. Mensen kunnen ook zelf posters en stickers bestellen. De bedoeling is verder om een campagne op te zetten "die niet alleen aandacht vraagt voor dit probleem, maar ook hulp biedt, bijvoorbeeld met handelingsperspectieven voor mannen".
In eerste instantie was het doel om 3500 euro op te halen, maar nadat het bedrag snel opliep, is het streefbedrag telkens opgehoogd. Op de crowdfundingpagina is te zien dat meerdere mensen en organisaties bedragen van duizenden euro's hebben gedoneerd.
Vorig artikel

Chinese capaciteit kolencentrales op hoogste niveau in negen jaar

Volgend artikel

Bontenbal: moeilijke keuzes zijn nodig, zoals afbouw renteaftrek

POPULAIR NIEUWS

43778204_l

Wat vinden mannen (gemiddeld natuurlijk) mooie borsten

ANP-516905169 (1)

Dit is banksying: de lelijke datingtrend die nog erger is dan ghosten

collage (79)

Het geheim van de handen van Trump

102994412_l

Onze hersenen willen dat we lui zijn: waarom inspanning zoveel moeite kost

anp250825005 1

Schroefwormparasiet aangetroffen bij persoon in Verenigde Staten

Scherm­afbeelding 2025-08-25 om 09.24.51

Dankzij Yesilgoz: alle macht nu bij BBB