400.000 euro opgehaald voor actie 'Wij eisen de nacht op'

AMSTERDAM (ANP) - Via de crowdfunding voor de actie 'Wij eisen de nacht op' is tot maandagochtend ruim 400.000 euro opgehaald. Het streefbedrag is inmiddels opgehoogd naar 530.000 euro.

Met de actie wil organisator Danique de Jong aandacht vragen voor de veiligheid van vrouwen op straat, na de moord op de 17-jarige Lisa vorige week in Amsterdam. Op digitale schermen op stations en in meerdere steden is de boodschap sinds zondag te zien. Mensen kunnen ook zelf posters en stickers bestellen. De bedoeling is verder om een campagne op te zetten "die niet alleen aandacht vraagt voor dit probleem, maar ook hulp biedt, bijvoorbeeld met handelingsperspectieven voor mannen".

In eerste instantie was het doel om 3500 euro op te halen, maar nadat het bedrag snel opliep, is het streefbedrag telkens opgehoogd. Op de crowdfundingpagina is te zien dat meerdere mensen en organisaties bedragen van duizenden euro's hebben gedoneerd.