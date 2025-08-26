ECONOMIE
'Noodkabinet moet land gaan regeren'

Politiek
door Redactie
dinsdag, 26 augustus 2025 om 6:37
jetten en oud minister kamp ruzien over liberale fractie ep1705838214
Een noodkabinet van 'gedegen bestuurders'. Dat ziet D66 als oplossing nu ook NSC-bewindslieden kabinet-Schoof de rug hebben toegekeerd. Dat schrijft De Telegraaf.
Partijleider Rob Jetten wil het liefst dat een 'kabinet van nationale eenheid' wordt opgetuigd. Een verkenner zou moeten worden aangesteld om na te gaan of dit mogelijk is. VVD en BBB willen uiterlijk woensdag komen met een lijst mensen die de NSC'ers moeten gaan vervangen. Woensdag vergadert de Tweede Kamer over de situatie.
Als het aan D66 ligt, gaat het roer om. Partijloos premier Dick Schoof kan wat Jetten betreft misschien wel aanblijven, maar om hem heen zouden nieuwe mensen moeten worden verzameld met 'een brede staat van dienst'. De D66'er denkt aan Ministers van Staat, oud-premiers, of mensen van staatsraden en de DNB. Hij noemt Jan Peter Balkenende (CDA), Winnie Sorgdrager (D66), Jaap de Hoop Scheffer (CDA) en voormalig GL-politica Kathalijne Buitenweg. Jetten: "Degelijke mensen. Kiezers zijn het geruzie beu en snakken naar een degelijk landsbestuur."
