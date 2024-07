Chinese economie groeit minder hard dan verwacht

BEIJING (ANP/AFP/RTR) - De economie van China is in het tweede kwartaal van 2024 minder hard gegroeid dan economen hadden verwacht. De op een na grootste economie van de wereld blijft kampen met een schuldencrisis in de vastgoedmarkt, een afzwakkende consumptie en vergrijzing van de bevolking. Ook de handelsspanningen met de Verenigde Staten en de Europese Unie, die de toegang van China tot belangrijke technologieën trachten te beperken en importtarieven heffen om hun markten te beschermen tegen goedkope, gesubsidieerde Chinese goederen, vertragen de groei.

Het bruto binnenlands product (bbp), de maatstaf voor economische groei, kwam in het tweede kwartaal uit op 4,7 procent, meldde het Nationale Bureau van Statistiek (NBS) in Beijing. Dat is de laagste groei sinds begin 2023. In het eerste kwartaal groeide de economie nog met 5,3 procent. Economen hadden gerekend op een groei met 5,1 procent.

China streeft dit jaar naar 5 procent economische groei. Volgens economen zal meer beleidssteun nodig zijn om die groeidoelstelling te halen. Vorig jaar groeide de Chinese economie met 5,2 procent.