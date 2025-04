Chinese export fors gestegen in aanloop naar hoge heffingen Trump

BEIJING (ANP/BLOOMBERG) - De export van China is in maart fors gestegen in aanloop naar de hoge importheffingen op Chinese goederen van de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens cijfers van de Chinese douane steeg de uitvoer die maand met 12,4 procent ten opzichte van een jaar eerder. Chinese exporteurs hebben waarschijnlijk de uitvoer verhoogd om de hogere heffingen te ontlopen.

De uitvoer van China nam sterker toe dan verwacht. De Chinese export naar de Verenigde Staten ging in maart met ongeveer 9 procent omhoog. De import van de tweede economie van de wereld daalde met 4,3 procent op jaarbasis. Het handelsoverschot van China kwam voor maart uit op 102,6 miljard dollar, omgerekend ruim 90 miljard euro.

Trump heeft nu invoerheffingen van 145 procent aangekondigd voor Chinese goederen, hoewel er tijdelijke uitzonderingen zijn gemaakt voor chips, smartphones, computers en andere elektronica. China heeft als vergelding tarieven van 125 procent voor goederen uit de VS opgelegd.