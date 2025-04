Prominenten dringen aan op oprichting nationale investeringsbank

DEN HAAG (ANP) - Nederland heeft een nationale investerings- en innovatiebank nodig om de energietransitie, de defensie-industrie en de landbouwtransitie te financieren. Die oproep doen vijftig prominenten maandag, onder wie burgemeester van Eindhoven Jeroen Dijsselbloem, bunq-topman Ali Niknam, prins Constantijn en VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen. Tot de initiatiefnemers behoren ook oud-eurocommissaris Neelie Kroes en oud-ASML-baas Peter Wennink.

"Nederland beschikt, anders dan andere Europese landen, niet over een slagvaardige nationale investeringsbank. Daardoor ontbreekt een krachtig overheidsvehikel", laten ze weten in een gemeenschappelijke persverklaring. Volgens hen "mist Nederland de boot bij het aantrekken van Europese gelden die via de Europese Investeringsbank (EIB) worden verdeeld; en missen pensioenfondsen en andere private investeerders een aanspreekpunt bij de overheid dat op een zakelijke manier grootschalige cofinanciering kan mobiliseren".