Chinese export stijgt sterker dan verwacht door grote AI-vraag

BEIJING (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De Chinese export is in juni opnieuw sterker gegroeid dan verwacht, ondanks de wereldwijde handelsverstoringen door de oorlog in het Midden-Oosten. Die verstoringen werden ruimschoots gecompenseerd door de aanhoudende sterke wereldwijde vraag naar chips en apparatuur voor datacenters voor kunstmatige intelligentie (AI).

Volgens cijfers van de Chinese douane steeg de export vorige maand met 27 procent ten opzichte van een jaar geleden. Dat is de sterkste groei in vier maanden. De groei viel veel hoger uit dan verwacht. Economen hadden gerekend op een exportgroei van 19 procent, na een stijging van 19,4 procent in mei.

Ook de import nam sterker toe dan voorzien, met een groei van 36 procent. Dat is de sterkste groei sinds juni 2021. Economen gingen uit van een groei van 26,1 procent, na een groei van 27,4 procent in mei. Het handelsoverschot, de export minus de import, kwam daardoor uit op 125,6 miljard dollar. Dat is het op een na grootste overschot ooit.