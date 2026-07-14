ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Chinese export stijgt sterker dan verwacht door grote AI-vraag

Economie
door anp
dinsdag, 14 juli 2026 om 7:38
anp140726053 1
BEIJING (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De Chinese export is in juni opnieuw sterker gegroeid dan verwacht, ondanks de wereldwijde handelsverstoringen door de oorlog in het Midden-Oosten. Die verstoringen werden ruimschoots gecompenseerd door de aanhoudende sterke wereldwijde vraag naar chips en apparatuur voor datacenters voor kunstmatige intelligentie (AI).
Volgens cijfers van de Chinese douane steeg de export vorige maand met 27 procent ten opzichte van een jaar geleden. Dat is de sterkste groei in vier maanden. De groei viel veel hoger uit dan verwacht. Economen hadden gerekend op een exportgroei van 19 procent, na een stijging van 19,4 procent in mei.
Ook de import nam sterker toe dan voorzien, met een groei van 36 procent. Dat is de sterkste groei sinds juni 2021. Economen gingen uit van een groei van 26,1 procent, na een groei van 27,4 procent in mei. Het handelsoverschot, de export minus de import, kwam daardoor uit op 125,6 miljard dollar. Dat is het op een na grootste overschot ooit.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2458674537

Dit is de volgorde van wie water krijgt als Nederland droogvalt — en drinkwater staat niet bovenaan

shutterstock_62840767

Toprecruiters zijn duidelijk: in deze studies zit de meeste baanzekerheid

183427555_m

Instructeur springt tijdens vliegles zijn dood tegemoet, leerling aan lot overgelaten

231b3d814a2cb2506c246781ef5a4486

De arme Trump raakt steeds verder verstrikt in zijn oorlog. Hij gaat nu tol heffen in de straat van Hormuz.

81XynTdXbzL._AC_UF1000,1000_QL80_

Dit zijn volgens BILD de twee beste betaalbare ventilatoren van 2026

185902628_m

We hebben een zesde zintuig waar je mogelijk nog nooit van hebt gehoord. En het is cruciaal voor je psychische gezondheid

Loading