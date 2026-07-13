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Toprecruiters zijn duidelijk: in deze studies zit de meeste baanzekerheid

Economie
door Ans Vink
maandag, 13 juli 2026 om 20:13
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Toprecruiters zijn opvallend eensgezind: wie een studie kiest, kiest niet alleen een vak, maar ook een plek in een arbeidsmarkt die snel verandert.
In een Duitse analyse van Stepstone en Studydrive staat geneeskunde met afstand bovenaan als meest toekomstbestendige studie. Ook elektrotechniek, maatschappelijk werk en informatica scoren hoog. De gemene deler: beroepen waarin de vraag groot blijft en automatisering minder makkelijk binnendringt.
Dat is een interessantere conclusie dan de simpele kop boven veel van dit soort lijstjes. Het gaat namelijk niet alleen om ‘baangarantie’, maar om structurele schaarste. Duitsland vergrijst, digitaliseert en bouwt aan zijn energietransitie; daardoor stijgt de vraag naar artsen, technici en IT’ers. In Nederland is hetzelfde patroon zichtbaar: UWV noemt ook voor 2026 kansrijke beroepen in onder meer zorg, techniek, ICT en onderwijs.
“De veilige studie van gisteren is niet automatisch de veilige studie van morgen.”
Daarmee verschuift ook het idee van wat een ‘goede studie’ is. Jarenlang gold een brede opleiding in economie, communicatie of rechten als veilige middenweg. Maar recruiters kijken inmiddels scherper naar de koppeling tussen diploma en een concreet tekort op de arbeidsmarkt. Wie wordt opgeleid voor een sector waar personeel schaars is, staat sterker dan iemand met een populair maar algemener profiel.
“Niet prestige maar schaarste bepaalt steeds vaker de waarde van een diploma.”
Dat betekent niet dat alfa- of gammaopleidingen waardeloos zijn. Wel dat afgestudeerden uit die richtingen vaker extra moeten bewijzen wat zij kunnen: analytisch denken, schrijven, onderzoek doen, organiseren. De les uit deze ranglijst is dus minder hard dan ze lijkt: kies niet blind voor status, maar voor een vakgebied waarin maatschappelijke noodzaak, persoonlijke aanleg en praktische ervaring samenkomen
De krapte wint van het prestige

In de Duitse recruitersanalyse eindigen geneeskunde, elektrotechniek, maatschappelijk werk en informatica bovenaan. UWV ziet in Nederland in 2026 opnieuw goede kansen in zorg, techniek, ICT en onderwijs. Het patroon is helder: studies die leiden naar sectoren met personeelstekorten zijn aantrekkelijker geworden dan opleidingen met veel instroom maar minder directe vraag.

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