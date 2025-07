Chinese export stijgt sterker dan verwacht na tariefbestand VS

BEIJING (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De export van China is in juni sterker gestegen dan verwacht. Dat kwam mede door de voorlopige handelsovereenkomst tussen China en de Verenigde Staten om de hoge importheffingen op elkaars goederen flink te verlagen. De Chinese uitvoer naar de VS nam daardoor minder sterk af dan in mei. Ook exporteerde China meer naar andere landen.

Volgens cijfers van de Chinese douane steeg de totale uitvoer vorige maand met 5,8 procent ten opzichte van een jaar geleden. Dat was meer dan de stijging van 5 procent die economen hadden verwacht. De Chinese export naar de VS zakte met 16,1 procent en daalde daarmee voor de derde maand op rij. De afname was veel minder groot dan de daling van ruim 34 procent in mei.

China heeft de heffing op Amerikaanse goederen in mei verlaagd naar 10 procent en de VS hebben de heffing op Chinese goederen teruggebracht naar 30 procent. Daarvoor golden tarieven van respectievelijk 125 procent en 145 procent.