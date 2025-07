Koers bitcoin stijgt voor het eerst naar ruim 120.000 dollar

SINGAPORE (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De koers van de bitcoin is maandag voor het eerst gestegen tot meer dan 120.000 dollar. Daarmee zet 's werelds bekendste digitale munt zijn recordopmars door, mede aangejaagd door het cryptovriendelijke beleid van de Amerikaanse president Donald Trump.

De waarde van de bitcoin steeg in Singapore tot een piek van meer dan 121.200 dollar. Sinds begin dit jaar is de digitale munt ongeveer 29 procent in waarde toegenomen, ook door een grote vraag van institutionele beleggers zoals pensioenfondsen.

Trump heeft gezegd van de Verenigde Staten de "cryptohoofdstad" van de wereld te willen maken door regels rond digitale munten te versoepelen. Deze week wordt daarover in het Amerikaanse Congres gepraat. Zo heeft Trump een presidentieel decreet ondertekend om een strategische reserve van cryptomunten op te zetten.