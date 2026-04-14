Chinese exportgroei hapert in eerste maand van Iranoorlog

BEIJING (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De Chinese export is in maart in een trager tempo gegroeid, na een sterke start van het jaar. De groeivertraging weerspiegelt de toenemende impact van de oorlog in het Midden-Oosten op de op een na grootste economie ter wereld. Chinese fabrikanten kampen met sterk gestegen grondstof- en energiekosten door de ontwrichting van de wereldwijde energievoorziening door de oorlog, die eind februari begon.

Volgens cijfers van de Chinese douane steeg de export vorige maand met slechts 2,5 procent ten opzichte van een jaar geleden. Dat is de laagste groei in zes maanden. De groei viel ook lager uit dan verwacht. Economen hadden gerekend op een exportgroei van 8,6 procent, na een stijging van meer dan een vijfde in januari en februari samen.

De import steeg daarentegen in maart veel sterker dan verwacht, met bijna 28 procent. Dat is de sterkste groei sinds eind 2021. Economen gingen uit van een groei van 14 procent. Het handelsoverschot, de export minus de import, kwam daardoor uit op 51 miljard dollar. Dat is het kleinste overschot in meer dan een jaar.